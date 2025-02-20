Derrick Köhn için transfer yanıtı!

Galatasaray'dan yaz transfer döneminde Werder Bremen'e satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan Derrick Köhn'ün geleceği büyük bir merak konusu oldu.
Galatasaray'dan transferinin ardından Alman ekibinde ilk 11'de forma giyen Köhn, Werder Bremen'in ara transfer döneminde Manchester City'den Issa Kabore'yi kiralamasıyla birlikte 23 yaşındaki futbolcuyla birlikte sol kanatta formayı paylaşmaya başladı.
Alman basınından Bild, her iki oyuncunun da gelecek sezon Werder Bremen'de kalabileceğini öne sürdü. Alman basındaki haberde Köhn'ün kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonu yer aldığı hatırlatılırken, Kabore için de sezon sonunda Manchester City ile görüşme yapılabileceği yazıldı.
BREMEN'DEN AÇIKLAMA
Werder Bremen Yöneticisi Peter Niemeyer, Bild'den iki oyuncu için gelen, "Kim daha önde?" sorusunun ardından, "Hem niteliksel hem de niceliksel olarak dışarıdan çok iyi bir kadroya sahibiz. Bunun bize ilham verdiğine ve motive ettiğine inanıyorum. Rekabet çok iyi ve herkesin bunu çok iyi anladığını düşünüyorum. Herkesin kendine göre nitelikleri var. Hangi oyuncunun sahada olacağına teknik direktörümüz duruma göre yarar verecek." yanıtı verdi.
Öte yandan Werder Bremen'den sol bek Felix Agu'nun da sakatlığı sonrası sergileyeceği performansın Köhn ve Kabore'nin gelecekleri için önemli bir faktör olduğunun altı çizildi.
SATIN ALMA OPSİYONU
Werder Bremen'de 22 maçta süre bulan Derrick Köhn, 2 gol attı ve 2 asist yaptı. Werder Bremen'in 26 yaşındaki futbolcu için Galatasaray ile yaptığı satın alma opsiyonlu kiralık anlaşmada 5,125 milyon euro'luk satın alma maddesi bulunuyor.
Galatasaray'dan transferinin ardından Alman ekibinde ilk 11'de forma giyen Köhn, Werder Bremen'in ara transfer döneminde Manchester City'den Issa Kabore'yi kiralamasıyla birlikte 23 yaşındaki futbolcuyla birlikte sol kanatta formayı paylaşmaya başladı.
Alman basınından Bild, her iki oyuncunun da gelecek sezon Werder Bremen'de kalabileceğini öne sürdü. Alman basındaki haberde Köhn'ün kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonu yer aldığı hatırlatılırken, Kabore için de sezon sonunda Manchester City ile görüşme yapılabileceği yazıldı.
BREMEN'DEN AÇIKLAMA
Werder Bremen Yöneticisi Peter Niemeyer, Bild'den iki oyuncu için gelen, "Kim daha önde?" sorusunun ardından, "Hem niteliksel hem de niceliksel olarak dışarıdan çok iyi bir kadroya sahibiz. Bunun bize ilham verdiğine ve motive ettiğine inanıyorum. Rekabet çok iyi ve herkesin bunu çok iyi anladığını düşünüyorum. Herkesin kendine göre nitelikleri var. Hangi oyuncunun sahada olacağına teknik direktörümüz duruma göre yarar verecek." yanıtı verdi.
Öte yandan Werder Bremen'den sol bek Felix Agu'nun da sakatlığı sonrası sergileyeceği performansın Köhn ve Kabore'nin gelecekleri için önemli bir faktör olduğunun altı çizildi.
SATIN ALMA OPSİYONU
Werder Bremen'de 22 maçta süre bulan Derrick Köhn, 2 gol attı ve 2 asist yaptı. Werder Bremen'in 26 yaşındaki futbolcu için Galatasaray ile yaptığı satın alma opsiyonlu kiralık anlaşmada 5,125 milyon euro'luk satın alma maddesi bulunuyor.
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