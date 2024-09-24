Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbinin PFDK sevkleri açıklandı.
Galatasaray, 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.
Fenerbahçe, "çirkin ve kötü tezahüratı", "Saha olayları", "Talimatlara ayrkırı hareket" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.
Beşiktaş yöneticisi Kaan Şakul, sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.
Galatasaray, 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.
Fenerbahçe, "çirkin ve kötü tezahüratı", "Saha olayları", "Talimatlara ayrkırı hareket" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.
Beşiktaş yöneticisi Kaan Şakul, sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.