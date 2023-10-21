Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'taki 300. maçında Galatasaray, 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.



Mauro Icardi, 26. dakikada Galatasaray'ı öne geçirdi. Arjantinli yıldız, Galatasaray'ın derbilerde en çok gol atan yabancı futbolcusu oldu.



Beşiktaş'ta Mert Günok, 30. dakikada VAR uyarısı üzerine ceza sahası dışında elle oynadığı için kırmızı kart gördü.



Galatasaray'ın 61. dakikada kazandığı penaltı, VAR uyarısı sonrası iptal edildi.



Alex Oxlade-Chamberlain, 69. dakikada skora eşitliği getirdi.



Mauro Icardi, 82. dakikada penaltıdan Galatasaray'a 3 puanı getiren golü attı.



BEŞİKTAŞ, ZİRVEDEN 9 PUAN UZAKTA



Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 25'e yükseltti. Derbiden mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, 16 puanda kaldı.



FİKSTÜR: ÖNCE AVRUPA, SONRA LİG



Galatasaray, 24 Ekim Salı günü Bayern Münih'i ağırladıktan sonra Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.



Beşiktaş ise 26 Ekim Perşembe günü Bodo/Glimt deplasmanına gittikten sonra Gaziantep'i ağırlayacak.



GALATASARAY'DA 3 DEĞİŞİKLİK



Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.



Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, ligde Bitexen Antalyaspor'u 2-0 yendikleri maçta ilk 11'de görev alan oyunculardan Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele ve Barış Alper Yılmaz'ı yedeğe çekti. Tecrübeli teknik direktör, Beşiktaş derbisinde bu futbolcuların yerlerine Angelino, Kaan Ayhan ve Tete'yi ilk 11'de sahaya sürdü.



Galatasaray, derbiye Fernando Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi ile başladı. Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele ve Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Halil Dervişoğlu, Victor Nelsson, Sergio Oliveira ve Cedric Bakambu oturdu.



BURAK YILMAZ'DAN SÜRPRİZ İLK 11



Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olan Beşiktaş, son maçına göre 5 değişiklikle sahaya çıktı.



Siyah-beyazlı futbol takımı, RAMS Park'ta oynanan maça Mert Günok, Valentin Rosier, Daniel Amartey, Omar Colley, Bakhtiyor Zaynutdinov, Amir Hadziahmetovic, Tayfur Bingöl, Rachid Ghezzal, Gedson Fernandes, Milot Rashica ve Vincent Aboubakar ilk 11'iyle başladı. Beşiktaş'ın yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Ante Rebic, Cenk Tosun, Alex-Oxlade Chamberlain, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Arthur Masuaku, Jackson Muleka ve Jean Onana yer aldı.



Teknik sorumlu Burak Yılmaz, Süper Lig'in 8. haftasında İstanbulspor'u 2-0 yendikleri müsabakada ilk 11'de görev verdiği oyunculardan Ersin Destanoğlu, Chamberlain ve Muleka'yı yedeğe çekerken, Salih Uçan ile Eric Bailly ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.



Genç çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Mert Günok, Colley, Rashica, Tayfur Bingöl ve Gedson Fernandes'i ilk 11'de görevlendirdi.



HAKIM ZIYECH KADRODA YOK



Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Hakim Ziyech, Beşiktaş derbisinin kadrosunda yer almadı. Sakatlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Faslı futbolcu, son iki antrenmanda takımla çalışmasına rağmen derbinin kadrosuna alınmadı.



MILOT RASHICA ESKİ TAKIMINA KARŞI



Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Milot Rashica, eski takımı Galatasaray karşı ilk maçına çıktı. Rashica, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği sarı-kırmızılı ekipte Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.



ALİ SAMİ YEN SPOR KOMPLEKSİ'NDE 300. MAÇ



Galatasaray, Beşiktaş derbisiyle Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki 300. resmi maçına çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, 15 Ocak 2011'de Hollanda temsilcisi Ajax ile yapılan özel maçla açılan statta şu ana kadar 299 karşılaşma oynadı. Galatasaray, şu anki ismi RAMS Park olan statta oynadığı 299 resmi maçta 193 galibiyet, 61 beraberlik ve 45 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, bu statta attığı 629 gole karşılık kalesinde 293 gol gördü.



GEDSON, 5 MAÇ SONRA KADRODA



Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes, 5 müsabaka sonra sahaya çıktı. Son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Club Brugge ile 21 Eylül'de oynanan maçta görev yapan 24 yaşındaki oyuncu, omzundan ve ayak bileğinden yaşadığı sakatlık gerekçesiyle 4'ü ligde ve 1'i UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde olmak üzere 5 karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmemişti. Sakatlığını atlatan Mert Günok 3 maç sonra kaledeki yerini alırken, Tayfur Bingöl de siyah-beyazlı formayla bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı.



VINCENT ABOUBAKAR 'DALYA' DEDİ



Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı formayla 100. resmi maç heyecanını Galatasaray derbisinde yaşadı. "Kara Kartal"da 3. dönemini geçiren 31 yaşındaki santrfor, tüm kulvarlarda çıktığı 99 karşılaşmada 59 gol kaydetti. Aboubakar, bu süreçte Galatasaray'a karşı bir kez fileleri havalandırdı.



TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU



Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Beşiktaş ile yaptığı derbiye yoğun ilgi gösterdi. RAMS Park'ın tribünlerini tamamen dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarını destekledi.



BEŞİKTAŞ TARAFTARI 1630 GÜN SONRA RAMS PARK'TA



Siyah-beyazlı taraftarlar, uzun bir aradan sonra Galatasaray deplasmanında takımlarının yanında yer aldı. Tüpraş Stadı'ndan otobüslerle toplu halde stada gelen yaklaşık 2400 taraftar, RAMS Park'ta kendileri için ayrılan tribünde takımlarına destek verdi. Beşiktaş taraftarı, RAMS Park'ta takımlarını son olarak 2018-2019 sezonunun 31. haftasında oynanan derbide desteklemişti. Galatasaray, 5 Mayıs 2019'da oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı.



MAÇIN BAŞINDA ÜST ÜSTE POZİSYONLAR



Mücadeleye iki takım da tedbirli başladı. Galatasaray, savunmasını orta alana kadar çıkarıp ön alanda agresif yaptı. Beşiktaş ise savunmadan paslarla çıkmaya çalıştı.



Maçtaki ilk tehlikeyi Galatasaray yarattı. 7. dakikada Angelino'nun sol çaprazdan yaptığı sert vuruş Mert Günok'tan sekti ve kaleye doğru yöneldi. Omar Colley, kafayla topu çizgiden çıkardı.



Beşiktaş ise 18. dakikada gole çok yaklaştı. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Rachid Ghezzal'ın ceza alanına gönderdiği ortasında top, Tayfur'un kafa vuruşuyla birlikte sol kale direğinden oyun alanına geri döndü.



Bu pozisyondan sonra Galatasaray'ın baskısı arttı. Beşiktaş, savunmadan topla çıkarken sürekli top kaybı yapmaya başladı. 23. dakikada Icardi'nin karşı karşıya pozisyonunda vuruşu Mert'i geçemedi.



HATAYI AFFETMEDİ, REKOR KIRDI: ICARDI



Galatasaray, 26. dakikada derbinin ilk golünü buldu.



Kaan Ayhan'ın kafayla ceza alanına gönderdiği pasında Omar Colley'in uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Mauro Icardi, bekletmeden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Mert Günok'un sağından köşede ağlarla buluşturmayı başardı.



Mauro Icardi, bu golle birlikte Galatasaray tarihinin derbilerde en çok gol atan oyuncusu oldu.



MERT GÜNOK'A DİREKT KIRMIZI KART



Beşiktaş, 30. dakikada 10 kişi kaldı. Ceza sahası önünde Mert Günok ile Mauro Icardi arasında yaşanan ikili mücadele sırasında Mert Günok, topa elle müdahalede bulununca hakem Halil Umut Meler, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyerek Mert Günok'u direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.



Beşiktaş'ta Milot Rashica kenara geldi, yerine Ersin Destanoğlu oyuna dahil oldu.



SON BÖLÜMDE G.SARAY POZİSYONLARI



İlk yarının son 15 dakikalık bölümünde Galatasaray, Beşiktaş savunmasının hatalarıyla üst üste pozisyonlar yakalamaya başladı. Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi bu pozisyonlarda Ersin'i geçemedi.



İlk devre Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



BURAK YILMAZ'DAN ÇİFTE DEĞİŞİKLİK



Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, ikinci yarıya çifte değişiklikle başladı. Zaynutdinov ve Gedson'un yerine Chamberlain ve Masuaku oyuna dahil oldu.



Siyah beyazlılar, ilk yarıdaki hatalara rağmen savunmadan pasla çıkma stratejisini değiştirmedi. Galatasaray da, Beşiktaş savunmasının hataları sonrası üst üste gol pozisyonları yakalamaya devam etti.



G.SARAY PENALTI KAZANDI, İPTAL OLDU



Maçın 61. dakikasında Beşiktaş pas yaparken, araya Mauro Icardi girdi. Arjantinli golcü, Amir Hadziahmetovic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. VAR hakemi Abdülkadir Bitigen'den gelen uyarısı sonrası Halil Umut Meler pozisyonu izledi ve pozisyonda faul olmadığını belirterek penaltıyı iptal etti. Oyun hava atışıyla başladı.



Halil Umut Meler, pozisyonu izlediği sırada yanına gelen ve monitöre bakan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz'a sarı kart gösterdi.



CHAMBERLAIN, 69'DA DENGEYİ GETİRDİ



Beşiktaş, 69. dakikada eşitlik golünü buldu.



Sağ kanatta topla buluşan Valentin Rosier, Angelino'dan da sıyrılıp önündeki boş alandan hızla ceza alanına girdi ve son çizgiye inmeden topu içeri çevirdi. Pozisyonu iyi takip eden Alex Oxlade-Chamberlain, altıpas önünden gelişine yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Fernando Muslera'nın sağından ağlarla buluşturmayı başardı.



Chamberlain, Beşiktaş formasıyla Galatasaray'a gol atan ilk İngiliz futbolcu oldu.



MAURO ICARDI, SON SÖZÜ SÖYLEDİ



Galatasaray, 1-1'den sonra baskısını artırdı ve üstünlük sayısı aramaya başladı.



Üst üste ortalar ve baskı sonrası 82. dakikada Galatasaray, penaltı kazandı.



Amir Hadziahmetovic'in, ceza alanı içinde topa elle yaptığı müdahale sonrasında hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.



Topun başına gelen Mauro Icardi, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı Ersin'in solundan ağlara göndermeyi başardı.



GALATASARAY, DERBİYİ KAZANDI



Maçın kalan bölümünde Beşiktaş, tüm riskleri alarak Galatasaray kalesine gitmeye çalıştı. Galatasaray ise topa sahip olarak Beşiktaş'ın pozisyon üretmesine izin vermedi ve derbiden 2-12lik galibiyetle ayrıldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



7. dakikada soldan ceza sahasına giren Angelino, dar açıya rağmen şutunu çekti. Kaleci Mert'in müdahale ettiği top yükseklik kazanarak kaleye yöneldi. Savunmaya dönen Colley, meşin yuvarlağı kafayla çizgiden çıkardı. Pozisyonun devamında kaleci Mert topun sahibi oldu.

10. dakikada soldan atağa katılan Rashica'nın vuruşunda Boey'den sekip kaleye yönelen topu son anda Muslera kornere çeldi.

18. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Ceza sahası dışı sağ kanattan serbest vuruş kullanan Ghezzal, meşin yuvarlağı kale sahasına gönderdi. Kimsenin dokunamadığı top, uzak direğe çarparak oyun alanına döndü.

19. dakikada sağdan gelişen atakta Tete'nin ortaladığı topu savunma uzaklaştırmak istedi. Penaltı noktası gerisine gelen meşin yuvarlağa Kerem'in bekletmeden vuruşundan sonuç çıkmadı.

23. dakikada savunma arkasına atılan topu alan Amartey'e baskı yapan Icardi, meşin yuvarlağı rakibinden kaptı. Ceza sahası yayı içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Arjantinli yıldızın şutunda, kaleci Mert Günok sağına uzanarak topun ağlara gitmesini önledi.

26. dakikada Galatasaray öne geçti. Sarı-kırmızılı ekibin ceza sahası ve önündeki baskıda kaleci Mert'in uzaklaştırmak istediği top Kaan Ayhan'a geldi. Bu oyuncu meşin yuvarlağı kafayla ceza sahası yayı içindeki Icardi'ye indirdi. Arjantinli golcünün kafayla takım arkadaşına aktarmak istediği top rakibine çarparak yeniden kendisinde kaldı. Pozisyonu iyi takip eden Icardi, altıpas önünde yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 1-0.

30. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Savunma arkasına atılan topa hareketlenen Icardi, kalesini terk ederek ceza sahası dışına çıkan Mert Günok'tan sıyrıldı. Sarı-kırmızılı futbolcunun kaleye göndermek istediği topu savunma uzaklaştırdı. Pozisyonda önce devam kararı veren hakem Halil Umut Meler, Video Yardımcı Hakem'in uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi. Kaleci Mert'in ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiğini tespit eden Meler, siyah-beyazlı kaleciyi doğrudan kırmızı kartla oyundan attı.

45+3. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın uzaktan şutunda kaleci Ersin Destanoğlu, meşin yuvarlağı güçlükle kontrol etti.



İKİNCİ YARIDAN DETAYLAR BİRAZDAN...



