Nefeslerin kesildiği Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, ev sahibi ekibe maddi anlamda da çok büyük bir gelir kazandırdı. Gazeteci Ceyhun Kuburlu'nun haberine göre Sarı-Lacivertliler, Kadıköy'de tek bir boş koltuğun kalmadığı derbide sezonun en yüksek maç hasılatını elde etmeyi başardı. Son dönemde tekrar çıkışa geçen ve taraftarı da kendisine çekmeyi başaran Kanarya'nın kasasına toplamda yaklaşık 16 milyon TL girdiği öğrenildi.Bunların 10 milyon TL'lik kısmının bilet gelirlerinden geldiği, yapılan ürün satışlarından 4 milyon TL, diğer gelirler kısmından da kasaya 2 milyon TL girdiği bildirildi. Zorlu mücadeleden zaferle ayrılan Sarı Lacivertliler'in, bu formu sayesinde sezonun geri kalan karşılaşmalarında iç sahada buna yakın gelirler elde etmesi yüksek ihtimal gözüküyor.