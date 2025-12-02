02 Aralık
Mus Spor-Konyaspor
0-017'
02 Aralık
Keçiörengücü-Kayserispor
15:30
02 Aralık
Rizespor-Pendikspor
18:00
02 Aralık
Sakaryaspor-Gençlerbirliği
20:30
02 Aralık
Fulham-M.City
22:30
02 Aralık
Bournemouth-Everton
22:30
02 Aralık
Newcastle-Tottenham
23:15
02 Aralık
Numancia-Mallorca
21:00
02 Aralık
Ebro-Osasuna
21:00
02 Aralık
Navalcarnero-Getafe
23:00
02 Aralık
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
02 Aralık
Juventus-Udinese
23:00
02 Aralık
Hertha Berlin-Kaiserslautern
20:00
02 Aralık
Mönchengladbach-St. Pauli
20:00
02 Aralık
RB Leipzig-Magdeburg
23:00
02 Aralık
B. Dortmund-Leverkusen
23:00

Derbi sonrası men kararı!

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Galatasaray'ın gol sevincinde Kazımcan Karataş'ın yüzüne isabet eden çakmağı atan Fenerbahçe taraftarı gözaltına alındı. Gözaltına alınan taraftar M.G. bir yıl spor müsabakalarına giremeyecek.

Derbi sonrası men kararı!
Fenerbahçe-Galatasaray derbisine skor kadar yaşanan olaylar da damga vurdu. Galatasaray'ın gol sevincinde bir taraftarın sevinen Galatasaraylı futbolculara doğru sahaya attığı çakmak Kazımcan Karataş'ın yüzüne isabet etti.

KAMERADAN TESPİT

Kazımcan Karataş yaralandı. İstanbul Emniyeti Spor Şube Müdürlüğü Polisleri stat kameralarından çakmağı atan taraftarı tespit etti.


YASAL İŞLEM

Fenerbahçe taraftarı M.G. gözaltına alındı ve hakkında "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na Muhalefet" nedeniyle yasal işlem yapıldı.

1 YIL SEYİRDEN MEN!

M.G. bir yıl spor müsabakalarına giremeyecek. Öte yandan; Maç oynanırken sahaya ayakkabısını atan Fenerbahçe taraftarı da gözaltına alındı. 

Kazımcan Karataş, derbide yüzüne madde isabet etmesinin ardından tedavi gördü ve maça devam etti. Galatasaray, maçın ardından Kazımcan Karataş'ın yüzünün son halini paylaştı.


 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
