Derbi sonrası men kararı!

Fenerbahçe-Galatasaray derbisine skor kadar yaşanan olaylar da damga vurdu. Galatasaray'ın gol sevincinde bir taraftarın sevinen Galatasaraylı futbolculara doğru sahaya attığı çakmak Kazımcan Karataş'ın yüzüne isabet etti.
KAMERADAN TESPİT
Kazımcan Karataş yaralandı. İstanbul Emniyeti Spor Şube Müdürlüğü Polisleri stat kameralarından çakmağı atan taraftarı tespit etti.
YASAL İŞLEM
Fenerbahçe taraftarı M.G. gözaltına alındı ve hakkında "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na Muhalefet" nedeniyle yasal işlem yapıldı.
1 YIL SEYİRDEN MEN!
M.G. bir yıl spor müsabakalarına giremeyecek. Öte yandan; Maç oynanırken sahaya ayakkabısını atan Fenerbahçe taraftarı da gözaltına alındı.
Kazımcan Karataş, derbide yüzüne madde isabet etmesinin ardından tedavi gördü ve maça devam etti. Galatasaray, maçın ardından Kazımcan Karataş'ın yüzünün son halini paylaştı.
