Denizlispor'da Ali Tandoğan ilk idmanına çıktı

Denizlispor'da teknik direktör Ali Tandoğan ilk antrenmanına çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Denizlispor'da Ali Tandoğan ilk idmanına çıktı
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20 Nisan 2021 00:49
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da teknik direktörlük görevine getirilen Ali Tandoğan, ilk antrenmanına çıktı.

Ligin 36. haftasında 21 Nisan Çarşamba günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Denizlispor, hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde sürdürdü.

Yeşil-siyahlı futbolcular, teknik direktör Hakan Kutlu'nun istifasının ardından sezon sonuna kadar anlaşmaya varılan Ali Tandoğan yönetiminde ilk defa çalıştı.



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