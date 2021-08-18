Denizlispor, Ozornwafor'u bitiriyor!

TFF 1. Lig'de aylar süren bekleyişin ardından göreve gelir gelmez transfer yasağını kaldırıp ilk hamle olarak Tuzlaspor'dan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Gönülaçar'a imza attıran Denizlispor yönetimi, transferde bombalıyor.



13 milyon liralık borcu kapatarak transferi açan Horoz, yeni bir yasak gelmeden elini çabuk tutup imzaları attırmak istiyor.



Yeşil-siyahlı yönetim, Galatasaray'ın 2019 yazında kadrosuna kattığı ancak bir türlü verim alamadığı oyunculardan Valentin Ozornwafor'u kiralık olarak kadrosuna kattı.



22 yaşındaki defans oyuncusu, geçen sezon sarı-kırmızılılarda ligde 1 maça çıktı. Ozornwafor, İspanya'da Almeria ve Nijerya'da Enyimba Aba'da oynadı.



