Denizlispor Başkanı Mehmet Uz'dan birlik beraberlik çağrısı

Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altaş Denizlispor'un kulüp başkanı Mehmet Uz, "Kalan 9 maçta bize gereken puanları toplayarak hedefimize ulaşacağız." dedi.



Uz, yaptığı yazılı açıklamada, ligin çok çetin geçtiğini ve beklenmeyen puan kayıplarına üzüldüklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Ancak umutsuzluğa kapılmıyoruz. Önümüzde 11 maç daha var. Son 2 haftayı fikstür gereği ligden çekilen takımlarla oynayacağımız için bu maçlarda 6 puan hanemize yazılacak. Kalan 9 maçta bize gereken puanları toplayarak hedefimize ulaşacağız. Zor günlerde birlik beraberlik içinde olmak zorundayız. Taraftarlarımız maçtan sonra bize olan güven ve desteklerini ziyaretleriyle yine gösterdi. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."



Ligde 17 puan ve averajla 17. sırada bulunan Altaş Denizlispor, 19 Mart Pazar günü deplasmanda Pendikspor'la karşılaşacak.





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