Denizlispor, BAL'da ilk maçına çıkıyor

BÖLGESEL Amatör Lig'de (BAL) yer alan Ege temsilcileri ilk maçlarına çıkacak.Tarihinde ilk kez BAL'a düşen Denizlispor, 7'nci Grup'taki ilk maçında saat 14.00'te Denizli Atatürk Stadı'nda Çivril Belediyespor'la karşılaşacak. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynayacağımız Çivrilspor maçıyla mabedimize dönüş yapacağız. Biz futbolcular sahada kazanmak adına mücadele ederken, taraftarlarımızın da stadyum önüne gelerek bize destek olacaklarına inanıyoruz" denildi.Grupta aynı saatte Milas FSK-1923 Afyonkarahisar, Akkonakspor-Yatağanspor maçları oynanacak. 8'inci Grup'ta ise program şöyle:Aydınspor-Kuşadasıspor, Ödemişspor-İzmirspor, 7 Eylül Turgutlu 1984-Torbalıspor, 1966 Edremitspor-Manisaspor, Kuşadası 1923-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Eti Maden Etispor-Akhisar 45 FSK, Manisa 1965 Nurlupınar Gençlergücü-Gaziemir Gençlik.Tüm müsabasalarda ilk düdük 14.00'te çalacak.