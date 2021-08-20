Denizlispor, Adam Stachowiak ve Okan Derici'yi transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, kaleci Adam Stachowiak ve orta saha oyuncusu Okan Derici ile anlaştı.Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Altay forması giyen 34 yaşındaki kaleci Stachowiak ile 2+1 yıllık, Ümraniyespor forması giyen 28 yaşındaki orta saha Okan Derici ile de 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.Kulüp başkanı Mehmet Uz ile tesislerde sözleşme imzalayan futbolculardan Stachowiak, 2018-2020 yılları arasında da Denizlispor kalesini korumuştu.