Denizcilik Türkiye Kürek Şampiyonası'nı Fenerbahçe kazandı

Sanmar Denizcilik Türkiye Kürek Şampiyonası'nı, hem kadınlar hem de erkeklerde Fenerbahçe Kulübü kazandı.



Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Muğla'ya bağlı Köyceğiz Gölü'nde düzenlenen organizasyona 9 kulüpten 150'yi aşkın sporcu katıldı. Hava şartları yüzünden bir gün geç başlayan yarışlarda elemeler 30 Mart'ta, finaller ise dün ve bugün gerçekleştirildi.



Kadınlarda 560 puan toplayan Fenerbahçe şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray 218 puanla ikinci, Şişecam Spor Kulübü ise 8 puanla üçüncü sırayı aldı.



Erkeklerde şampiyonluğu, sekiz tek dümencili yarışı belirledi. Mücadeleyi kazanan Fenerbahçe, 800 puanla kupayı kaldırdı. Sarı-lacivertlileri, 798 puanla Galatasaray ve 8 puanla Hereke Nuh Çimento Kürek Kulübü izledi.



Depremde yaşamını yitiren Adıyaman Gençlik ve Spor Kulübü'nün kürek sporcuları Mir Berke Mutlu, Mehmet Kadir Özbilgin, Halil İbrahim Elvermez ve Alper Efe Taştaş, ödül töreninde anıldı.





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