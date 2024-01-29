Afrika Uluslar Kupası son 16 turu karşılaşmasında Demokratik Kongo normal süresi 1-1 biten ve penaltılara giden maçta Mısır'ı 8-7 yendi ve adını çeyrek finale yazdırdı.
Demokratik Kongo'nun golünü 37. dakikada Meschak Elia, Mısır'ın golünü 45+1. dakikada Mustafa Muhammed kaydetti.
Demokratik Kongo'da forma giyen, Arthur Masuaku ve Cedric Bakambu bu sonuçla yoluna devam ederken, Mısır forması giyen Trezeguet turnuvaya veda etmiş oldu.
Demokratik Kongo'nun golünü 37. dakikada Meschak Elia, Mısır'ın golünü 45+1. dakikada Mustafa Muhammed kaydetti.
Demokratik Kongo'da forma giyen, Arthur Masuaku ve Cedric Bakambu bu sonuçla yoluna devam ederken, Mısır forması giyen Trezeguet turnuvaya veda etmiş oldu.