Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ın sansasyonel transferi Dele Alli, siyah-beyazlılardaki ilk golünü Ankaragücü'ne atmıştı. Teknik direktör Valerien Ismael'in Dele Alli'den beklentisi büyük.
DERBİDE GOL ATAMADI
Ankaragücü maçı sonrasında sakatlanan ve formasına Fenerbahçe derbisiyle geri dönen İngiliz yıldız dev maçta skor üretememişti.
GİRESUN MAÇINA ÖZEL HAZIRLANDI
Teknik ekip tarafından bu akşam Giresunspor'la oynanacak müsabakaya özel olarak hazırlanan Dele Alli, Karadeniz deplasmanında ortaya koyacağı etkin futbolla hem hücum hattında forma giyen arkadaşlarına destek vermeyi hem de yakalayacağı fırsatları değerlendirerek gol bulmaya çalışacağı belirtildi.
MAKSİMUM KATKI VERMEK İSTİYOR
Teknik ekibin büyük beklenti içinde olduğu siyah-beyazlı oyuncu, bu ilgiye maksimum şekilde karşılık vermek için sahada olacak.
DERBİDE GOL ATAMADI
Ankaragücü maçı sonrasında sakatlanan ve formasına Fenerbahçe derbisiyle geri dönen İngiliz yıldız dev maçta skor üretememişti.
GİRESUN MAÇINA ÖZEL HAZIRLANDI
Teknik ekip tarafından bu akşam Giresunspor'la oynanacak müsabakaya özel olarak hazırlanan Dele Alli, Karadeniz deplasmanında ortaya koyacağı etkin futbolla hem hücum hattında forma giyen arkadaşlarına destek vermeyi hem de yakalayacağı fırsatları değerlendirerek gol bulmaya çalışacağı belirtildi.
MAKSİMUM KATKI VERMEK İSTİYOR
Teknik ekibin büyük beklenti içinde olduğu siyah-beyazlı oyuncu, bu ilgiye maksimum şekilde karşılık vermek için sahada olacak.
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