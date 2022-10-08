DERBİDE GOL ATAMADI

GİRESUN MAÇINA ÖZEL HAZIRLANDI

MAKSİMUM KATKI VERMEK İSTİYOR

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ın sansasyonel transferi Dele Alli, siyah-beyazlılardaki ilk golünü Ankaragücü'ne atmıştı. Teknik direktör Valerien Ismael'in Dele Alli'den beklentisi büyük.Ankaragücü maçı sonrasında sakatlanan ve formasına Fenerbahçe derbisiyle geri dönen İngiliz yıldız dev maçta skor üretememişti.Teknik ekip tarafından bu akşam Giresunspor'la oynanacak müsabakaya özel olarak hazırlanan Dele Alli, Karadeniz deplasmanında ortaya koyacağı etkin futbolla hem hücum hattında forma giyen arkadaşlarına destek vermeyi hem de yakalayacağı fırsatları değerlendirerek gol bulmaya çalışacağı belirtildi.Teknik ekibin büyük beklenti içinde olduğu siyah-beyazlı oyuncu, bu ilgiye maksimum şekilde karşılık vermek için sahada olacak.