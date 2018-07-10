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Del Potro, Rafael Nadal'ın rakibi oldu!

Wimbledon'da erkeklerin 5 numaralı seribaşı Juan Martin Del Potro, Gilles Simon'u 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Del Potro, Rafael Nadal'ın rakibi oldu!
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10 Temmuz 2018 17:45
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da erkeklerin 5 numaralı seribaşı Juan Martin Del Potro, Gilles Simon'u 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvaya, 8. gün sabah seansındaki üç ana tablo müsabakasıyla devam edildi.

Tek erkeklerdeki son 4. tur mücadelesinde, 5 numaralı seribaşı Juan Martin Del Potro ile dünya sıralamasının 53. basamağındaki Gilles Simon karşılaştı.

Korttan 4 saat 24 dakika sonunda 7-6, 7-6, 5-7 ve 7-6'lık setlerle 3-1 galip ayrılan Del Potro, çeyrek finalde 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal'ın rakibi oldu.

Kadınlarda ilk yarı finalistler Kerber ve Ostapenko

Tek kadınlarda ise 11 numaralı seribaşı Angelique Kerber, 14 numaralı seribaşı Daria Kasatkina'yı 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Dünya 33 numarası Cibulkova'yı 2-0 (7-5, 6-4) yenen 12 numaralı seribaşı Jelena Ostapenko, yarı finalde Kerber ile eşleşti.



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