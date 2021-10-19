De Zerbi: 'Real Madrid'e karşı korkmadan oynarsak memnun olurum'

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. maçında Real Madrid ile karşılaşacak Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Roberto De Zerbi karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.



Sheriff'in grupta iki galibiyet alması sorulan De Zerbi, "Futbol harika bir oyun, sahada kimin oynadığının bir önemi yok. Zengin bir adamın oğlu, bir prens ya da işçi fark etmez, sahada herkes eşit. Kazanmak için rakibinizden fazla gol atmalısınız. Önemli olan tek şey giydiğiniz forma" şeklinde konuştu.



Benzema'nın kendi takımlarında olmasını nasıl yorumlayacağı sorulan 42 yaşındaki çalıştırıcı, "Sahip olduğum oyunculardan memnunum. Takımımdaki oyuncular da kendi takımlarını Ancelotti'nin çalıştırdığını düşünebilir, bundan hoşlanmazdım, sahip olduğum şeylerden hoşlanıyorum" dedi.



Real Madrid ile oynanacak iki maçtan neler beklediği sorulan İtalyan teknik adam, "Biz her zaman kazanmak için oynarız. Kişisel olarak Real Madrid'e karşı korkmadan oynarsak bundan memnun olurum. Real Madrid, Şampiyonlar Ligi şampiyonu, Shakhtar değil. Onlarda Ancelotti var, bizde yok" şeklinde konuştu.



De Zerbi ayrıca Real Madrid karşısında ön alanda oynamak ve topa sahip olmak istediklerini, gelişmelerinin bu tür maçlardan geçtiğini ifade etti.



Shakhtar Donetsk ile Real Madrid, 19 Ekim Salı günü saat 22.00'da Ukrayna'da karşı karşıya gelecek.





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