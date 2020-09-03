De Jong: 'Messi hala Whatsapp grubumuzda'

Barcelona'nın genç Hollandalı oyuncusu Frenkie De Jong, Messi'nin ayrılık kararı ile ilgili düşüncelerini aktardı.



21 yaşındaki oyuncu yaptığı açıklamada Barcelona'da şu anda tam bir kaos olduğunu söyleyerek Messi'nin ayrılığı ile ilgili ise şunları söyledi: "Onunla kendim konuşmadım. Dürüst olmam gerekirse süreç nasıl devam edecek bilmiyorum. Messi gerçekten giderse takım ve kulüp için büyük darbe olacak. Milli maçlardan sonra Barcelona'ya döndüğümde her şeyi öğreneceğim" sözlerini kullandı.



Messi'nin takımdan ayrılacağını yönetime sunmasına rağmen takım için Whatsapp grubunda Arjantinli süper yıldızın var olmaya devam ettiğini söyleyen De Jong: "Umarım ben geri döndüğümde Messi hala orada olur. Messi hala Whatsapp grubumuzda. Takımdan ayrılmasını tabii ki istemem" diye konuştu.



