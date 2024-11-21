Golden State Warriors, guard De'Anthony Melton'ın ön çapraz bağlarının burkulması nedeniyle ameliyat olacağını ve sezonun geri kalanını kaçıracağını duyurdu.



Melton, 12 Kasım'da Dallas Mavericks'e karşı alınan galibiyette sakatlanmış ve Warriors, ertesi gün 26 yaşındaki oyuncunun iyileşme tarihini belirlemek için daha fazla testten geçeceğini açıklamıştı.



Bu sezon altı maçta forma giyen ve sezonun başlarında sırt sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Melton, sınırlı süre aldığı sezonda 10,3 sayı, 3,3 ribaund ve 2,8 asist ortalamaları kaydetmişti.



