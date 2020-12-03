Henry Onyekuru için İstanbul'a gelen menajer William D'Avila'dan Galatasaray'a sürpriz bir öneri geldi.



Devre arasında Falcao'nun takımdan ayrılma ihtimaline karşılık hazırlık yapılırken, Fransız menajer, Club Brugge'ın sıkıntılı oyuncusu Emmanuel Dennis'i önerdi.



Takım otobüsünde istediği yere oturmasına izin verilmediği için sorun çıkaran ve kadro dışı bırakılan Dennis'i Galatasaray'a getirebileceğini söyledi. Yönetimin, bu teklifi Fatih Terim'e ileteceği öğrenildi.



23 yaşındaki Nijeryalı forvet Dennis, sağ ve sol açıkta da oynayabiliyor. Club Brugge'ün 1.3 milyon euro'ya transfer ettiği oyuncu, Belçika kulübündeki 115 maçta 29 gol atıp 13 asist yaptı.





