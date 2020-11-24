David Beckham'dan PlayStation ile tarihi imza

David Beckham'ın PlayStation ve Xbox'taki yeni FIFA oyununda yer almak için 40 milyon sterlinlik üç yıllık bir anlaşma imzaladı.Electronic Arts, 45 yaşındaki eski futbolcuyu kapak yıldızı haline getirmek için 40 milyon sterlinlini kasasından çıkartmak zorunda kaldı.Manchester United ve Paris Saint Germain'de futbol oynadığı dönemde dahi bu denli yüksek bir ücret almayan Beckham, "23 yıl aradan sonra FIFA 21 Beckham Edition kapağı ile EA Sports'a geri döneceğim için gururluyum. Bazı eski takım arkadaşlarımla bir ikon olarak sahalara döneceğim için heyecanlıyım" dedi.