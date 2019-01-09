Darüşşafaka'nın CSKA'ya gücü yetmedi!

THY EuroLeague'in 17. haftasında Darüşşafaka Tekfen ile CSKA Moskova, İstanbul'da karşı karşıya geldi. CSKA Moskova, Darüşşafaka'yı 80-65 mağlup ederken bu sezon 13. galibiyetini aldı. Darüşşafaka ise 15. yenilgisini yaşadı.Karşılaşmaya savunmada ve hücumda etkili başlayan CSKA Moskova, 7. dakikada 15-4'lük üstünlüğü yakaladı. Çeyreğin ortalarında Darüşşafaka Tekfen, kenardan oyuna dahil olan oyuncularıyla tempoyu artırdı. Ancak boyalı alanda uzunlarıyla skor üretmeyi sürdüren Rusya temsilcisi, ilk çeyreği 25-16 önde bitirdi.İkinci periyoda da iyi başlayan CSKA Moskova'ya savunmada karşılık vermekte zorlanan Darüşşafaka Tekfen, 13. dakikada 16 sayı geriye düştü: 18-34. Muhammed Baygül, Kartal Özmızrak ve Berk Demir'in basketleriyle hücumda ritmini bulan yeşil-siyahlılar, 16. dakikada farkı 9 sayıya (36-27) indirdi. İlk yarının sonlarına doğru üst üste top kayıpları yapan Darüşşafaka Tekfen, Rus ekibi karşısında soyunma odasına 44-34 geride girdi.İkinci yarı tempolu başlarken hızlı hücumlardan sayılar bulan CSKA Moskova, 25. dakikada farkı yeniden açtı: 39-54. Çeyreğin ikinci bölümü karşılıklı basketlerle geçilirken farkın kapanmasına izin vermeyen konuk ekip, Darüşşafaka Tekfen karşısında final periyoduna 11 sayı (60-49) önde gitti.Son çeyrekte de oyunun kontrolünü elinde bulundurmaya devam eden CSKA Moskova, topu iyi çevirerek kolay basketler buldu ve 37. dakikada 19 sayılık bir avantaj yakaladı: 56-75. Kalan sürede üstünlüğünü koruyan Rusya temsilcisi, maçı 80-65 kazandı.Öte yandan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu karşılaşmayı saha kenarından takip etti.Volkswagen ArenaLuigi Lamonica (İtalya), Benjamin Jimenez (İspanya), Jakub Zamojski (Polonya)Douglas 4, Kidd 1, Diebler 8, Evans 8, Eric 7, Kartal Özmızrak 13, Muhammed Baygül 7, Emircan Koşut 2, Berk Demir 2, Doğuş Özdemiroğlu 3, Oğuz Savaş 5, Peiners 5Rodriguez 11, Kurbanov 4, Higgins 13, Peters 2, Hunter 10, De Colo 17, Vorontsevich 2, Clyburn 10, Hackett 7, Hines 4, Bolomboy, Kulagin16-2534-4449-6032.44 Rodriguez (CSKA Moskova)