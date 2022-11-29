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Darüşşafaka'nın Avrupa'da konuğu Riesen

Darüşşafaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü MHP Riesen'e konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Darüşşafaka'nın Avrupa'da konuğu Riesen
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29 Kasım 2022 13:52
Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. haftasında çarşamba günü deplasmanda Almanya'nın MHP Riesen ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Ludwigsburg kentindeki MHP Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Grupta oynadığı 3 maçın birini kazanan ve ikisini kaybeden Darüşşafaka, 4 takımlı grupta üçüncü sırada yer alıyor. Grupta yaptığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan MHP Riesen ise liderlik koltuğunda oturuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı Alman ekibi, 90-70'lik skorla kazanmıştı.

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