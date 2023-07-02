Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard'ın, Blazers'tan takas talebinde bulunduğu açıklandı.



The Athletic'ten Shams Charania, Lillard'ın gitmeyi tercih ettiği yerin Miami Heat olduğunu belirtirken, Brooklyn Nets, LA Clippers ve Philadelphia 76ers ekiplerinin de yıldız guardla ilgilendiği belirtildi.



ESPN'den Ramona Shelburne, Lillard'ın geçtiğimiz Pazartesi günü Blazers'la yaptığı görüşmede takas talebinde bulunmayı düşündüğünü, ancak takıma serbest oyuncu döneminin başlangıcında kadroyu iyileştirmesi için fırsat vermek istediğini açıkladı. Lillard'ın takas olma kararına geçtiğimiz Cuma akşamı vardığı kaydedildi.



Blazers'ın bu yaz kadrosunu gelitşirmek adına 2023 NBA Draftı'nda sahip olduğu 3 numaralı seçimi kullanması beklenmiş, ancak ekip bunun yerine Scoot Henderson'ı kadrosuna katmıştı.





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