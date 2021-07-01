Dame ve LeBron bir araya geldi, Lakers taraftarları çıldırdı!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ve Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, bir WNBA maçında beraber görüntülenince, sosyal medyada Lakers taraftarları tarafından "Lillard, Lakers'a" spekülasyonları ortaya atıldı.Bir WNBA maçında buluşan iki NBA süperstarının fotoğrafı gelecekle ilgili spekülasyonlara yol açtı. LeBron ve Dame, Los Angeles Sparks ve Las Vegas Aces arasında oynanan maçta saha kenarında beraber görüntülendiler.Lillard bu noktaya kadar Blazers'a sadık kalmış olsa da, bazıları bu yıl playofflardan erken elenen yıldız oyuncunun takımdan ayrılabileceğini öne sürmüştü.James ise ligdeki yıldızları bulunduğu kadrolara çekmesiyle tanındığı için, bu beraberlik birçok kişi tarafından beklendiği gibi yorumlandı:Geçtiğimiz sezon Lillard, 2012'den beri formasını giydiği Trail Blazers ekibiyle maç başına 28.8 sayı, 4.2 ribaund ve 7.5 asist ortalamaları tutturmuştu.