Daloğlu: 'Gelecek adına umut verici bir görüntü'

Gaziantep FK Teknik Sorumlusu İbrahim Kürşat Daloğlu da sezon sonu olması nedeniyle oyuncularının maça konsantre olmakta zorlandığını söyledi.



Taraftarlara çok güzel bir maç izlettiklerini anlatan Daloğlu, şunları kaydetti:



"İlk yarıda bazı eksiklerimiz vardı, yapamadığımız şeyler oldu. Ancak ikinci yarıda maçı hak ettiğimizi düşünüyorum. Çok sayıda pozisyon kaçırdık. Buna rağmen oynadığımız güzel futbolla, inşallah yeni sezona Gaziantep'in daha iyi şartlarda ve daha güçlü bir şekilde girer. Gelecek adına umut verici bir görüntü çizdiğimizi düşünüyorum." dedi



