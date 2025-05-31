31 Mayıs
Paris Saint-Germain-Inter
5-086'
31 Mayıs
Rizespor-Hatayspor
5-2
31 Mayıs
Fenerbahçe-Konyaspor
2-1
31 Mayıs
A.Demirspor-Gaziantep FK
2-2
31 Mayıs
Alanyaspor-Sivasspor
2-0
31 Mayıs
Malaga-Burgos CF
2-2
31 Mayıs
Stroemsgodset-Hamarkameratene
0-3
31 Mayıs
Tromsoe-Vaalerenga
2-1
31 Mayıs
Lillestroem-Egersund
1-0
31 Mayıs
Moss-Start
0-3
31 Mayıs
Odds Ballklubb-Aasane
1-0
31 Mayıs
Ranheim-Aalesund
2-1
31 Mayıs
Stabaek-Kongsvinger
2-2
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Sogndal-Raufoss
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Bahia-Sao Paulo
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01 Haziran
Vasco da Gama-Red Bull Bragantino
03:00
31 Mayıs
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31 Mayıs
Haka-VPS
2-1
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Oulu-SJK
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HJK-KuPS Kuopio
0-0
31 Mayıs
Kashiwa Reysol-Vissel Kobe
1-3
31 Mayıs
Gamba Osaka-Kashima Antlers
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01 Haziran
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Oergryte FF-Trelleborgs FF
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31 Mayıs
Degerfors-Oesters IF
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Elfsborg-Hammarby
0-2
31 Mayıs
Jeonbuk -Ulsan HD FC
3-1
31 Mayıs
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1-3

Daloğlu: "Gelecek adına umut verici bir görüntü"

Gaziantep FK Teknik Sorumlusu İbrahim Kürşat Daloğlu, Adana Demirspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

calendar 31 Mayıs 2025 22:50
Haber: AA, Fotoğraf: Gaziantepfk.org
Daloğlu: 'Gelecek adına umut verici bir görüntü'
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Gaziantep FK Teknik Sorumlusu İbrahim Kürşat Daloğlu da sezon sonu olması nedeniyle oyuncularının maça konsantre olmakta zorlandığını söyledi.

Taraftarlara çok güzel bir maç izlettiklerini anlatan Daloğlu, şunları kaydetti:

"İlk yarıda bazı eksiklerimiz vardı, yapamadığımız şeyler oldu. Ancak ikinci yarıda maçı hak ettiğimizi düşünüyorum. Çok sayıda pozisyon kaçırdık. Buna rağmen oynadığımız güzel futbolla, inşallah yeni sezona Gaziantep'in daha iyi şartlarda ve daha güçlü bir şekilde girer. Gelecek adına umut verici bir görüntü çizdiğimizi düşünüyorum." dedi

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