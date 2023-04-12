Dallas Mavericks genel menajeri Nico Harrison, takımın Kyrie Irving ile yeniden sözleşme imzalama ihtimaline iyimser gözle baktığını söyledi.



Harrison, kendisiyle yaptığı görüşmede takım tarafından gördüğü muameleden dolayı minnettarlığını ifade etmiş olan Irving ile yeniden sözleşme imzalamanın, bu yaz organizasyonun birinci önceliği olduğunu açıkladı:



"Bence süreç boyunca burada nasıl takdir edildiği, kabul gördüğü ve kendisi olmasına izin verildiği hakkında söylediği şeyler oldukça tutarlıydı. Burada olmak istediğine dair bana iyimserlik aşılayan şey de bu."



Mavs, Irving'i Dallas'a gönderen ve playoff yarışından çekilen Brooklyn Nets ile takasın ardından 7-18'lik bir seriyle ilerlemişti. Hem Irving hem de Luka Doncic oynadığında, takım 5-11'lik bir seriye sahipti.



Harrison buna rağmen, yıldız ikilinin uzun vadede gelişebileceği konusunda emin olduğunu belirtti:



"Bence Luka ve Kai birlikte iyi iş görüyor. Bana kalırsa asıl odaklanmamız gereken şey, bu iki yetenekli adam aynı anda sahadayken etrafındaki oyuncuların rollerini bilmeleri durumu. Üzerinde çalışmamız gereken konu bu."



Irving, bu yaz Mavericks ile beş yıllığı 272 milyon dolarlık bir sözleşme veya başka bir takımla dört yıllığı 201.7 milyon dolarlık bir sözleşme imzalayabilecek.





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