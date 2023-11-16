Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, gelecekte bir NBA takımı sahibi veya hissedarı olmaya yönelik arzusundan bahsetti.



NBC Sports Bay Area'nın son "Dubs Talk" podcasti bölümünde röportaj veren Curry, bu konuya ilgisini şu sözlerle ifade etti:



"Kesinlikle. NBA'in nasıl yönetildiğini ve bu kadar devasa bir operasyonda neler olduğunu anladığınızda, geleceğin nereye yönlenebileceği konusunda oldukça büyüleniyorsunuz.



NBA'i umut vadeden bir biçimde zirveye taşıyan bir hissedar grubunun parçası olarak, izlenme sayısından basketbolla ilgili gelirlere kadar, ligin hangi noktalara genişeyeceğini görebiliyorsunuz.



Ligin 31. ve 32. takımının Vegas ve muhtemelen Seattle gibi şehirlerde olabileceğine dair söylentiler olduğunu biliyorum.



Ben yalnızca kazanmaktan en az benim kadar heyecan duyan bir hissedar grubunun parçası olmak, toplulukla ve taraftar kitlesiyle Bay Area'da olduğu gibi bağlantı kurabileceğim bir konumda olmak istiyorum.



Oynadığım bu 15 yıl boyunca öğrendiğim şeylerle ve tüm operasyonun nasıl çalışmaya ve büyümeye devam ettiğine dair hâlâ öğrenmem gereken şeylerle, oraya kesinlikle bir miktar değer katabilirim."



Curry, ufukta Las Vegas ve Seattle gibi potansiyel genişleme şehirleri olan NBA'de, ligin diğer efsanevi oyuncuları Shaquille O'Neal ve LeBron James gibi bu konuyla ilgilendiğini belirten isimler arasına katılmış oldu.





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