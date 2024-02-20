Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, NBA'den yakın zamanda emekli olmaya niyeti olmadığını söyledi.



Üç hafta sonra 36 yaşına girecek olan Curry, emekliliği hakkında konuşmaya henüz hazır olmadığını ve önümüzdeki yıllarda oynamaya devam etmeye kararlı olduğunu belirtti:



"Bu konu her zaman aklımda. Ama sürekli bir sonraki maça hazırlanmaya odaklandığım için bu düşünceler bir yerde duruyor. Belli bir rutin ve döngüm var ve hep anı yaşıyorum. Eninde sonunda sabah uyandığınızda bedeninizin ya da zihninizin size emeklilik vaktinin geldiğini söylediği bir an olacaktır, ama o noktaya yakın bir yerde olduğumu sanmıyorum."



Phoenix Suns'ın yıldızı Kevin Durant ise geçtiğimiz günlerde Curry, LeBron James ve kendisinin 40'lı yaşlarında oynayabileceklerini açıklamıştı.





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