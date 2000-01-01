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Curry, Draymond'ın liderlik şeklinin, kendi yaklaşımına göre farkını açıkladı

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, takım arkadaşı Draymond Green'in liderlik yaklaşımının kendininkinden nasıl farklı olduğunu tartıştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, takım arkadaşı Draymond Green'in liderlik yaklaşımının kendininkinden nasıl farklı olduğunu tartıştı.

Jr. NBA Liderlik Konferansı için ESPN'den Doris Burke ile yaptığı röportajda Curry, kendi liderlik yaklaşımından bahsetti.

Curry, Warriors'daki en iyi oyuncu olsa da, Green'in Warriors'daki en önemli parça olduğu söylenebilir.

Green daha sesi çıkan ve duygusal bir liderken, Curry daha sakin bir kişiliğe shaip. Curry, kendisinin ve Green'in liderlik konusunda yaklaşımlarında farklılık olduğunu belirtirken, Warriors yıldızı her iki oyuncunun da etraflarındaki herkesi daha iyi hale getirmeye çalıştıklarını belirtti:

"Draymond, onun için nelerin işe yaradığı konusunda tamamen farklı bir yaklaşıma sahip. En önemli şey, her gün aynaya bakabilmeniz ve etrafınızdaki herkesi daha iyi hale getirmek için, elinizden gelen her şeyi yapıp yapmadığınızı sormak. Bu somut bir şey olacağı anlamına gelmez, sadece sahip olduğunuz bir duygu. Bir liderin ne olması gerektiği konusunda desteye domino eklemeye devam edersiniz."

Curry ve Green, Warriors ile birlikte üç şampiyonluk kazanmıştı.


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