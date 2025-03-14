Golden State Warriors'ın yıldız ismi Stephen Curry, NBA kariyerinin son dönemlerine yaklaşırken tek bir hedefe odaklandığını söyledi.



Curry, 95.7 The Game'de katıldığı "Steiny & Guru" programında beşinci şampiyonluğunu kazanma arzusundan bahsederek, "Bana bu yaz ne için oynamaya devam ettiğim soruldu. Cevabım çok net: Sadece bunun için oynuyorum." ifadelerini kullandı.



Warriors, Miami Heat'ten Jimmy Butler'ı takasla kadrosuna kattıktan sonra müthiş bir çıkış yakalayarak 13 galibiyet ve 2 mağlubiyetlik bir seri yakaladı. Ancak Curry, işlerinin henüz bitmediğinin farkında.



"Şu an bulunduğumuz yerden memnunum. Bunu başaracak potansiyele sahibiz ama henüz şampiyonluk adayı olduğumuzu söylemek için erken. Playoff atmosferine girmeden önce bir üst seviyeye çıkmamız gerekiyor." diyen Curry, "Bu mücadele beni heyecanlandırıyor. Tek istediğim, bu savaşın içinde olmak ve bir şans yakalamak." şeklinde konuştu.



Yıldız oyuncu bu sezon çıktığı 57 maçta 24.3 sayı, 6.1 asist ve 4.4 ribaund ortalamaları yakaladı.



