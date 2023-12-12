Cumhurbaşkanı talebiyle Faruk Koca'ya ihraç!

Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca için 9 yıl milletvekilliği yaptığı AK Parti, ihraç için harekete geçti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Cumhurbaşkanı talebiyle Faruk Koca'ya ihraç!
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12 Aralık 2023 00:16
MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından ev sahibi ekibin başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yönelik yumruklu saldırısı için tepki sesleri yükselmeye devam ediyor.

Bir dizi cezayla karşı karşıya kalan Faruk Koca için 2002 ile 2011 yılları arasında iki dönem milletvekilliği yaptığı AK Parti de harekete geçti.

AK Parti, kurucu üyelerden olan Faruk Koca'yı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebiyle ihraç istemiyle disipline sevk etti. Konu, Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda görüşülecek.

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