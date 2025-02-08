Cuesta ayağının tozuyla ilk 11'e

Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Cuesta, Adana Demirspor karşısında Davinson Sanchez'in partneri olacak.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
İmza attıktan sonra iki antrenmana çıkan ve antrenmandaki azmi, hırsı ve çalışkanlığıyla dikkat çeken Cuesta, Abdülkerim Bardakcı'nın da sarı kart cezası nedeniyle ilk 11'de yer alacak.
Okan Buruk da Davinson Sanchez ile Carlos Cuesta'nın arasındaki uyumun Adana Demirspor maçı için yeterli olduğu görüşünde...
BU SEZON 13 MAÇTA OYNADI
Carlos Cuesta, bu sezon Genk formasıyla 13 resmi maçta forma giydi ve 835 dakika süre aldı.
"HEMEN OYNAMAK İSTİYORUM"
Cuesta imza sonrası yaptığı açıklamada "Hemen şimdi oynamak istiyorum. Büyük oyuncularla, bu büyük kulüpte oynamak herkesin hayalidir. Umarım Galatasaray ve taraftarlarımız için yüzde yüzümü verebilirim. Buraya gelmeden önce Davinson Sanchez ile konuştum. Bana, 'Buraya gel, Galatasaray en iyi kulüptür. Burada oynar ve seviyeni yukarıya atlatırsın' dedi. Taraftarımıza mesajım, sahada yüzde yüzünü verecek bir oyuncuya sahip olduklarını söylemek istiyorum" diye konuştu.
G.SARAY FORMASI GİYEN 8. KOLOMBİYALI
Cuesta aynı zamanda Galatasaray tarihindeki 8. Kolombiyalı ünvanını aldı. Daha önce Mondragon, Victoria, Jersson, Zapata, Pino, Falcao ve Davinson Sanchez Sarı-Kırmızılı formayı giymişti.
İmza attıktan sonra iki antrenmana çıkan ve antrenmandaki azmi, hırsı ve çalışkanlığıyla dikkat çeken Cuesta, Abdülkerim Bardakcı'nın da sarı kart cezası nedeniyle ilk 11'de yer alacak.
Okan Buruk da Davinson Sanchez ile Carlos Cuesta'nın arasındaki uyumun Adana Demirspor maçı için yeterli olduğu görüşünde...
BU SEZON 13 MAÇTA OYNADI
Carlos Cuesta, bu sezon Genk formasıyla 13 resmi maçta forma giydi ve 835 dakika süre aldı.
"HEMEN OYNAMAK İSTİYORUM"
Cuesta imza sonrası yaptığı açıklamada "Hemen şimdi oynamak istiyorum. Büyük oyuncularla, bu büyük kulüpte oynamak herkesin hayalidir. Umarım Galatasaray ve taraftarlarımız için yüzde yüzümü verebilirim. Buraya gelmeden önce Davinson Sanchez ile konuştum. Bana, 'Buraya gel, Galatasaray en iyi kulüptür. Burada oynar ve seviyeni yukarıya atlatırsın' dedi. Taraftarımıza mesajım, sahada yüzde yüzünü verecek bir oyuncuya sahip olduklarını söylemek istiyorum" diye konuştu.
G.SARAY FORMASI GİYEN 8. KOLOMBİYALI
Cuesta aynı zamanda Galatasaray tarihindeki 8. Kolombiyalı ünvanını aldı. Daha önce Mondragon, Victoria, Jersson, Zapata, Pino, Falcao ve Davinson Sanchez Sarı-Kırmızılı formayı giymişti.