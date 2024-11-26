Cuban: "Mavs'deki yeni rolüm, beklediğimden farklı oldu"

Dallas Mavericks'in azınlık sahibi Mark Cuban, çoğunluk sahibi olarak istifa etmesi sonrasındaki sürecin beklediği şekilde gelişmediğini itiraf etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Cuban: 'Mavs'deki yeni rolüm, beklediğimden farklı oldu'
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26 Kasım 2024 15:49
Son güncelleme 26 Kasım 2024 15:50
Dallas Mavericks'in azınlık sahibi Mark Cuban, çoğunluk sahibi olarak istifa etmesi sonrasındaki sürecin beklediği şekilde gelişmediğini itiraf etti.

Artık Mavericks'in çoğunluk sahibi olmayan Cuban, Aralık 2023'te takımdaki hissesini 3,5 milyar dolara Adelson ve Dumont ailelerine satmıştı.

Cuban, NBA muhabiri Marc Stein'a yaptığı açıklamada, geçmişte yaptığı hamlelerle her zaman övgü almasa da takımın basketbol operasyonlarından sorumlu olmaya devam etmeyi planladığını, ancak bu cephede de katılımının azaldığını belirtti:

"Oradaki günlük kararları ben vermiyorum. Hepsi Nico'nun işi (Harrison, Mavericks'in genel menajeri). Bu şekilde evrimleşti. Peki bu tam olarak beklediğim şey miydi? Hayır. Ama kazanıyoruz ve işler iyi gidiyor. Yani memnunum."

Cuban, çoğunluk sahibi olmayı özlediği zamanlar olduğunu da sözlerine ekledi:

"Kararımdan sadece NBA beni sinirlendirdiği zamanlarda pişmanlık duyuyorum. Belki de kötü durumda olsaydık ve işler iyi gitmiyor olsaydı farklı olurdu, ancak öyle değil. Bu Mavs'e özgü bir şey de değil. Ama artık NBA toplantılarına girip milleti aldığı kararlardan ötürü eleştiremiyorum."

Harrison, Haziran 2021'de GM olduktan sonra Mavs takımının gidişatını iyileştirmeye yardımcı olmuş, Jason Kidd'i başantrenör olarak işe almış ve ardından Kyrie Irving, Daniel Gafford ve PJ Washington takaslarını gerçekleştirdikten sonra, Dereck Lively II'yi draft etmişti.

Dallas, bu sezonki 10-8 derecesiyle an itibariyle Batı Konferansı'nın dokuzuncu sırasında yer alıyor.

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