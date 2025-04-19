Crystal Palace ile Borunemouth golsüz berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Crystal Palace ile Bournemouth 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Crystal Palace ile Borunemouth golsüz berabere kaldı
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19 Nisan 2025 18:54
İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Crystal Palace ile Bournemouth karşı karşıya geldi.

Selhurst Park'ta oynanan maçta Crystal Palace ile Bournemouth 0-0 berabere kaldı.

Ev sahibi ekipte Chris Richards, 45+1. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Bournemouth, ligde 3 maçlık yenilmeme serisi yakalarken Crystal Palace ise ligde üst üste 3 maçtır kazanamamış oldu.

Bournemouth puanını 49'a yükseltirken Crystal Palace 44 puanda bulunuyor.

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