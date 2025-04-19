Crystal Palace ile Borunemouth golsüz berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Crystal Palace ile Bournemouth karşı karşıya geldi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Selhurst Park'ta oynanan maçta Crystal Palace ile Bournemouth 0-0 berabere kaldı.
Ev sahibi ekipte Chris Richards, 45+1. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM
Bu sonuçla birlikte Bournemouth, ligde 3 maçlık yenilmeme serisi yakalarken Crystal Palace ise ligde üst üste 3 maçtır kazanamamış oldu.
Bournemouth puanını 49'a yükseltirken Crystal Palace 44 puanda bulunuyor.
Selhurst Park'ta oynanan maçta Crystal Palace ile Bournemouth 0-0 berabere kaldı.
Ev sahibi ekipte Chris Richards, 45+1. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM
Bu sonuçla birlikte Bournemouth, ligde 3 maçlık yenilmeme serisi yakalarken Crystal Palace ise ligde üst üste 3 maçtır kazanamamış oldu.
Bournemouth puanını 49'a yükseltirken Crystal Palace 44 puanda bulunuyor.