Crystal Palace evinde berabere kaldı

İngiltere Premier Lig karşılaşmasında Crystal Palace evinde ağırladığı Brighton ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Crystal Palace evinde berabere kaldı
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22 Aralık 2023 00:53
İngiltere Premier Lig 18. hafta karşılaşmasında Crystal Palace sahasında konuk ettiği Brighton ile 1-1 berabere kaldı.

Crystal Palace'nin golünü 45. dakikada Jordan Ayew, Brighton'un golünü 82. dakikada Danny Welbeck kaydetti.

Crystal Palace bu beraberlikle puanını 18'e yükseltirken, Brighton'da 27 puana çıktı

Crystal Palace bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Chelsea'ye konuk olurken, Brighton sahasında Tottenham'ı ağırlayacak.

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