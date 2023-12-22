İngiltere Premier Lig 18. hafta karşılaşmasında Crystal Palace sahasında konuk ettiği Brighton ile 1-1 berabere kaldı.
Crystal Palace'nin golünü 45. dakikada Jordan Ayew, Brighton'un golünü 82. dakikada Danny Welbeck kaydetti.
Crystal Palace bu beraberlikle puanını 18'e yükseltirken, Brighton'da 27 puana çıktı
Crystal Palace bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Chelsea'ye konuk olurken, Brighton sahasında Tottenham'ı ağırlayacak.
Crystal Palace'nin golünü 45. dakikada Jordan Ayew, Brighton'un golünü 82. dakikada Danny Welbeck kaydetti.
Crystal Palace bu beraberlikle puanını 18'e yükseltirken, Brighton'da 27 puana çıktı
Crystal Palace bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Chelsea'ye konuk olurken, Brighton sahasında Tottenham'ı ağırlayacak.
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