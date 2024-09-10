NBA'in eski süperstarı DeMarcus Cousins, doğru teklif yapılırsa NBA'e geri dönmeyi düşüneceğini açıkladı.



Cousins, Club 520 podcast'indeki sohbetinde, 12 sezondan sonra lige geri dönme konusundaki bakış açısını paylaştı.



NBA kariyerinde dört kez All-Star olan Cousins, artık aktif olarak takımları takip etmediğini ve onları ne kadar değerli olduğuna ikna etmeye çalışmadığını açıkça belirtti:



"Mantıklı bir fırsat gelirse, değerlendiririm. Sahaya ne getirdiğimi biliyorsunuz. Geçmişte kanıtladım."



34 yaşındaki oyuncu yakın zamanda 3x3 basketbol oynamaya geçmiş ve Çin'den Wuxi WenLv ekibine katılmıştı.





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