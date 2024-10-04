Trendyol 1. Lig 8. hafta maçında Çorum FK, Iğdır FK ile karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan maç golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonuçla birlikte Iğdır FK, puanını 11'e Çorum FK ise 10'a çıkardı.
Ligin bir sonraki maçında Çorum FK, Bolu deplasmanına gidecek. Iğdır FK ise evinde Manisa FK'yı ağırlayacak.
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Barış Çiçeksoyu
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Mehmet Tayfun Dingil, Landre, Toure, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Geraldo, Boudjemaa (Dk.89 Avounou), Burak Süleyman (Dk. 81 Suat Kaya), Eren Karadağ (Dk. 68 Atakan Akkaynak), Verheydt (Dk. 68 Kasongo)
Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Caner Cavlun (Dk. 80 Yusuf Can Esendemir), Hasan Hatipoğlu, Alim Öztürk, Silva (Dk. 45+6 Berkan Mahmut Keskin), Guima (Dk. 90 +2 Alperen Selvi), Liço, Burak Çoban (Dk. 90+2 Niemann), Eysseric (Dk. 80 Mert Çölgeçen), Aleksic, Thuram
Sarı kartlar: Dk. 22 Burak Süleyman, Dk. 82 Atakan Akkaynak ( Ahlatcı Çorum FK), Dk. 52 Furkan Köse, Dk. 52 Alim Öztürk, Dk. 58 Guima, Dk. 90+9 Alperen Selvi (Alagöz Holding Iğdır FK)
Bu sonuçla birlikte Iğdır FK, puanını 11'e Çorum FK ise 10'a çıkardı.
Ligin bir sonraki maçında Çorum FK, Bolu deplasmanına gidecek. Iğdır FK ise evinde Manisa FK'yı ağırlayacak.
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Barış Çiçeksoyu
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Mehmet Tayfun Dingil, Landre, Toure, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Geraldo, Boudjemaa (Dk.89 Avounou), Burak Süleyman (Dk. 81 Suat Kaya), Eren Karadağ (Dk. 68 Atakan Akkaynak), Verheydt (Dk. 68 Kasongo)
Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Caner Cavlun (Dk. 80 Yusuf Can Esendemir), Hasan Hatipoğlu, Alim Öztürk, Silva (Dk. 45+6 Berkan Mahmut Keskin), Guima (Dk. 90 +2 Alperen Selvi), Liço, Burak Çoban (Dk. 90+2 Niemann), Eysseric (Dk. 80 Mert Çölgeçen), Aleksic, Thuram
Sarı kartlar: Dk. 22 Burak Süleyman, Dk. 82 Atakan Akkaynak ( Ahlatcı Çorum FK), Dk. 52 Furkan Köse, Dk. 52 Alim Öztürk, Dk. 58 Guima, Dk. 90+9 Alperen Selvi (Alagöz Holding Iğdır FK)