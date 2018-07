Cocu içini döktü! ''Transferler...''

, İsviçre kampının son gününde içini basın mensuplarına döktü.Fenerbahçe gibi büyük bir takımda baskının ve eleştirilerin olmasının normal olduğunu belirten Hollandalı, şunları söyledi:"Belki alışılmıştan daha geç gerçekleşiyor transferlerimiz. Bunun sebebi UEFA'nın bize getirmiş olduğu kısıtlamalar. Ama bu asla bir bahane olamaz bizim için. En iyi performansımızı sahaya koymanın karşısında bir bahane olamaz. Bir bahane olarak asla ve asla bunu kullanmayacağız ve hiçbir zaman da kullanmadık.Önemli olan doğru seçimleri yapmak bizim için. Kendi futbol tarzımıza uyan ihtiyacımız olan pozisyonlarda sabırlı bir şekilde çok çalışarak doğru oyuncuları buraya getirebilmek. Ama doğru anı bekleyeceğiz her zaman.Kadroya kattığımız gençlerin halen çok öğrenecekleri şeyler var, çünkü çok genç yaştalar. Onların yeteneklerini biz net bir şekilde görebiliyoruz. Antrenmanda yeteneklerini gösteriyorlar bize aynı zamanda sahaya çıktıklarında oynadığımız maçlarda göstermeye başladılar.Şöyle bir ifade kullanabiliriz iyi bir performans gösterirlerse iyi bir seviye sergilerlerse sahaya çıktıklarında bu takım için önemli bir seçenek olabilirler. Oynayarak tecrübe kazanabilirler kendilerini geliştirebilirler. Performanslarını daha yukarıya taşıyabilirler. Bu takıma geldiler biz onları bu kulübe getirdik çünkü onlardaki büyük potansiyeli gördük.""Öncelikle F.Bahçe gibi büyük bir takımdaysanız her zaman baskı olacaktır, her zaman eleştiriler olacaktır. Bu son derece normaldir. Büyük bir takımdayız büyük bir ligde mücadele ediyoruz. O nedenle bu baskıyla başa çıkmaya alışmak zorundayız. Baskı altında performans göstermeye alışmak mecburiyetindeyiz.Biz takım halinde sahaya çıktığımızda birlikte performansımızı göstermeli, futbolumuzu birlikte oynamalıyız. Her zaman bu mesajı veriyoruz ve her gün bunun üzerine çalışıyoruz. Hedefimiz kesinlikle birlikte oynayan bir takım oluşturmak.""Gelişiminden memnunum takımın. Çok çalıştı bir hafta boyunca, bundan çok memnunum. Gerçekten gelişim adına göstermiş olduğu adımlardan son derece mutluluk duyuyorum. Ama yolumuz uzun, hala tam istediğimiz noktaya ulaşmadık. Ama adım adım gelişeceğiz, takım halinde hep birlikte gelişeceğiz.""Gol atmak için sadece bir oyuncuya bağlı olmamalıyız. Takımın diğer oyuncuları da sorumluluk almalı.""Şu anda genç ve yetenekli oyuncuları buraya getirdik. Bu da aslında kulübün felsefesindeki değişimin bir işareti diye düşünüyorum. Onları Avrupa'da ve bu ligde oynamak konusunda daha tecrübeli şampiyonluk mücadelesi içinde yer alan futbolcularla birleştirip bir harman yakalamaya çalışacağız."