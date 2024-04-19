Club Brugge, PAOK'a karşı zorlanmadan turladı!

Clup Brugge, Konferans Ligi çeyrek final ikinci maçında PAOK'u 2-0 mağlup etti. İlk maçı da 1-0 kazanan Belçika ekibi yarı finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Club Brugge, PAOK'a karşı zorlanmadan turladı!
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19 Nisan 2024 00:05
Clup Brugge, Konferans Ligi çeyrek final ikinci maçında PAOK ile karşılaştı.

Toumbas Stadı'nda oynanan maçı Club Brugge, 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 33 ve 45. dakikalarda Ferran Jutgla attı.

İlk maçı da 1-0 kazanan Belçika ekibi, Konferans Ligi'nde yarı finale yükseldi.

Brugge, yarı finalde Viktoria Plzen'i eleyen Fiorentina ile eşleşti.

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