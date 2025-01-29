Ciro Immobile'ye sürpriz teklif: Wolves

Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile'ye sürpriz bir teklif geldi.
Transfermarkt'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Premier Lig ekibi Wolverhampton, Ciro Immobile'yi 6 aylığına kiralamak için Beşiktaş'a teklifte bulundu.
Ancak habere göre; Beşiktaş bu teklifi kabul etmedi ve Ciro Immobile'nin takımda kalacağını İngiliz ekibine iletti.
RAFA SILVA'YI DA İSTEMİŞTİ
Vitor Pereira, Beşiktaş'ın bir diğer yıldızı Rafa Silva'yı da takımına katmak istemişti.
Portekiz basınında yer alan habere göre; teknik direktörlüğünü Vitor Pereira'nın üstlendiği İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rafa Silva'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.
İngiliz takımının Beşiktaş'a Rafa Silva için ilgi mektubu göndererek taleplerini öğrenmek istediği, şartların uygun olması durumunda gelecek günlerde teklif yapacağı belirtildi.
Wolves, Premier Lig'de 23 maç sonunda topladığı 16 puanla 18. sırada, düşme potasında yer alıyor.
Transfermarkt'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Premier Lig ekibi Wolverhampton, Ciro Immobile'yi 6 aylığına kiralamak için Beşiktaş'a teklifte bulundu.
Ancak habere göre; Beşiktaş bu teklifi kabul etmedi ve Ciro Immobile'nin takımda kalacağını İngiliz ekibine iletti.
RAFA SILVA'YI DA İSTEMİŞTİ
Vitor Pereira, Beşiktaş'ın bir diğer yıldızı Rafa Silva'yı da takımına katmak istemişti.
Portekiz basınında yer alan habere göre; teknik direktörlüğünü Vitor Pereira'nın üstlendiği İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rafa Silva'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.
İngiliz takımının Beşiktaş'a Rafa Silva için ilgi mektubu göndererek taleplerini öğrenmek istediği, şartların uygun olması durumunda gelecek günlerde teklif yapacağı belirtildi.
Wolves, Premier Lig'de 23 maç sonunda topladığı 16 puanla 18. sırada, düşme potasında yer alıyor.