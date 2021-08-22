Cihat Arslan: 'Umut Bozok'a teşekkür ederim'

Süper Lig'in 2. haftasında ağırladığı GZT Giresunspor'u 2-0 mağlup eden Kasımpaşa'da teknik direktör Cihat Arslan, oyun anlamında daha agresif olmaları gerektiğini söyledi.



Lacivert-beyazlı takımın yeni teknik direktörü, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Kazandıkları için mutlu olduğunu dile getiren Cihat Arslan, "Galibiyet sonrası bu koltukta oturmak güzel bir duygu. Oyun planı olarak istediğimiz bir organizasyon değildi. Geçişleri yapamadık ve hücumda yoğunlaşamadık. Oyunumuzu ve sertliğimizi geliştirmemiz gerekiyor. Dönen toplarda rakibe fırsat verdik. Çok kritik bir anda gol yedik, eğer ofsayt olmasa çok canımız yanacaktı. Umut Bozok'a ayrı parantez açarak teşekkür etmem gerekiyor. Maça yedek başladı. Oyuna giren son oyuncu oldu. Belki de takıma en fazla katkı sağlayan oyuncu oldu. Tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.



İyi bir takıma sahip olduklarını belirten Arslan, "Top rakibe geçtikten sonra agresif olmamız gerekiyor. Cihat Arslan'ın takımı denildiği zaman, ikili mücadelelerde biraz daha temaslı oyuncu tercih etmeliyiz. Galatasaray ile önemli bir maça çıkacağız. Çok büyük bir camiayla oynayacağız ama Giresunspor maçı daha kritikti diyebilirim." ifadelerini kullandı.



