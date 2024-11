Chus Mateo'dan sert tepki; Transfer

Bir haftallık milli aranın ardından Real Madrid, ilk maçında EuroLeague'de Barcelona ile karşı karşıya gelecek.



Bu sezon EuroLeague deplasmanlarında oynadığı beş maçı da kaybeden Real Madrid'de Barcelona karşılaşması önemli bir sınav olacak.



Maç öncesinde açıklamalarda bulunan koç Chus Mateo, Marca'ya verdiği röportajda dev derbiyi ve takımın son durumunu değerlendirdi.



Barcelona ile oynayacağınız maçta neler bekliyorsunuz?



"Barcelona ile karşılaşmak her zaman çok özel. EuroLeague'de deplasmanda çok güzel bir maç oynayacağız. Ne kadar geliştiğimizi görmek adına bizi motive eden bir maç. Sıkışık bir fikstürde bu maçı oynamıyoruz, bizim için önemli bir an. Fazlasıyla motive ve heyecanlıyız."



Usman Garuba bu maçta forma giyecek mi?



"Büyük olasılıkla hayır. Henüz %100'ünde olduğunu söylemek zor. Uzun süredir takımdan ayrıydı ve takım arkadaşlarıyla antrenman yapamadı. Fiziksel olarak hala kendini toparlaması gerekiyor. Yavaş yavaş tempoyu arttırmasını bekliyoruz. Ona biraz zaman vermeli ve günlük rutine tekrar alışmasını sağlamalıyız."



Sezonun ilk deplasmanda galibiyetini Barcelona'da almak sizin için en ideal senaryo mu?



"Neden olmasın? Bizim için iyi bir başlangıç noktası olabilir. Barcelona maçında ne olursa olsun işimizi yapmaya devam etmemiz gerekiyor. Önümüzde uzun bir sezon var ve her gün daha iyiye gitmeye çalışmalıyız. Kazansak da kaybetsek de duygusal davranamayız. Tabii ki bu maçı kazanmayı, ve bu galibiyetin bir serinin başlangıcı olmasını diliyoruz."



Deplasmandaki mağlubiyet serisinin oyuncular üzerindeki etkilerini gidermek için ne yapıyorsunuz?



"Bu durum sadece oyuncuları değil beni de etkiliyor. İçinde bulunduğumuz durumu kafamızda büyütmememiz gerekiyor. Her maça yeni bir sayfa olarak bakmalıyız. Sıkı çalışarak her geçen gün birbirimize daha da yakınlaşıyoruz. Üzerimize aşırı baskı yerleştirmek istemiyorum, şu andaki isteğimiz sezonun son bölümüne geldiğimizde herkesle mücadele edebileceğimiz inancını kazanacak bir noktaya gelmek."



Barcelona da sizin gibi sakatlık sorunları yaşadı. Sezon başında sakatlıklar yüzünden dar bir rotasyon kullanmak zorunda kaldığınız dönemler oldu. Şimdi baktığımızda 13 oyuncunuz da kadroda olacak, hala bir transfer ihtiyacınız olduğunu düşünüyor musunuz?



"Bana oyuncu transfer etmemiz gerektiğini mi söylüyorsun? Daha önce hepsini aynı anda oynatma şansına erişemediğim Hezonja, Feliz, Musa, Llull, Garuba, Ibaka gibi isimlerden oluşan 13 oyunculuk bir kadrom var. Campazzo'nun cezasını da unutmamak lazım. Şu anda 13 oyuncuyla beraber antrenman yapabiliyoruz ve bu harika. Geride kalan hafta çok iyi üç antrenman yaptık, iyi günler geçirdik. Ben sadece kendi işimi yapabilirim, bu da takımı en iyi şekilde çalıştırıp maçlara hazır hale gelmek. Transfer hakkında bir şey söyleyemem, sahaya çıkıp elimizden gelen en iyi şekilde rekabet edeceğiz."



Penarroya'nın Barcelona'sını nasıl buluyorsunuz?



"Diğer takımlar beni ilgilendirmiyor. Bizim işimiz daha hale gelmek. Barcelona her zaman çok önemli bir rakip, koçlarının kim olduğunun önemi yok her zaman iyi kadrolar kurarlar. İspanya Ligi'nde ve EuroLeague'de her zaman en büyük rakibimiz olacaklar.



Geride kalan dönemde hücum tarafında çok akıcı gözüktüler, özellikle dış şutlarda çok başarılar. Pivotları takımdaki rollerinin gayet farkında. Sakatlıklar onları da etkiledi, ancak her takım bu sorunları yaşıyor. Gelişmek isteyen iki takım arasında bir mücadele olacak ve iki tarafın da performansından tamamen tatmin olacağını sanmıyorum. Penarroya'nın kafasının içini göremem, ikimizin de ilgilenmesi gereken sorunlar var. Ama her şeyin daha iyiye gideceğine dair pozitifim."