Milan'dan ayrılma ihtimali bulunan Samuel Chukwueze'nin yeni adresinin Beşiktaş olabileceği sosyal medyada konuşulurken, İtalyan ekibinden açıklama geldi.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Milan Sportif Direktörü Geoffrey Moncada, "Samuel bizimle kalacak." sözleriyle, transfer iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.
PERFORMANSI
Bu sezon Milan formasıyla 19 maça çıkan Nijeryalı oyuncu, 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.
Milan Sportif Direktörü Geoffrey Moncada, "Samuel bizimle kalacak." sözleriyle, transfer iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.
PERFORMANSI
Bu sezon Milan formasıyla 19 maça çıkan Nijeryalı oyuncu, 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.