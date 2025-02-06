Chukwueze için Beşiktaş açıklaması

Milan, Beşiktaş iddiaları sonrası Samuel Chukwueze için açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Chukwueze için Beşiktaş açıklaması
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06 Şubat 2025 10:35
Son güncelleme 06 Şubat 2025 10:37
Milan'dan ayrılma ihtimali bulunan Samuel Chukwueze'nin yeni adresinin Beşiktaş olabileceği sosyal medyada konuşulurken, İtalyan ekibinden açıklama geldi.  

Milan Sportif Direktörü Geoffrey Moncada, "Samuel bizimle kalacak." sözleriyle, transfer iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.

PERFORMANSI

Bu sezon Milan formasıyla 19 maça çıkan Nijeryalı oyuncu, 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.
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