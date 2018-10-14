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Christoph Daum'dan Löw'e eleştiri!

Teknik direktör Christoph Daum, Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran Joachim Löw'ü eleştirdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Christoph Daum'dan Löw'e eleştiri!
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14 Ekim 2018 17:04
Uluslar Ligi'nde Hollanda'ya 3-0 mağlup olan Almanya'da kötü gidişat devam ediyor. Son olarak Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Christoph Daum, Joachim Löw'e karşı sert sözler kullandı.

Christoph Daum, Löw hakkında ''Bu takım, Löw ile çok şey başardı ve Dünya Kupası kazandı. Ancak son Dünya Kupası ile birlikte Löw ilginç tercihlerde bulunuyor. Manuel Neuer'i hazır olmadan hemen kadroya koydu. Genç futbolcuları neden daha fazla denemedi? Uzun süredir aynı kadroyla oynuyor. Artık bu kadroyu değiştirmesi lazım.'' diye konuştu.

''BİZ İŞTE BUNU GÖRMEK İSTİYORUZ''

Almanya'da daha fazla genç futbolcu oynatmak gerektiğini söyleyen Daum, ''Gelecekte bizi iyi yerlere taşıyacak oyuncularımız var. Artık eski oyuncuları bir kenara bırakıp onlara yer vermeliyiz. Bu kadar basit. 3-0'lık Hollanda maçında Leroy Sane oyuna girdiğinde heyecanlandım. İşte bunu görmek istiyoruz.'' dedi.

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