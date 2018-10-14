Christoph Daum'dan Löw'e eleştiri!

Uluslar Ligi'nde Hollanda'ya 3-0 mağlup olan Almanya'da kötü gidişat devam ediyor. Son olarak Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörüe karşı sert sözler kullandı.Christoph Daum, Löw hakkında ''Bu takım, Löw ile çok şey başardı ve Dünya Kupası kazandı. Ancak son Dünya Kupası ile birlikte Löw ilginç tercihlerde bulunuyor. Manuel Neuer'i hazır olmadan hemen kadroya koydu. Genç futbolcuları neden daha fazla denemedi? Uzun süredir aynı kadroyla oynuyor. Artık bu kadroyu değiştirmesi lazım.'' diye konuştu.Almanya'da daha fazla genç futbolcu oynatmak gerektiğini söyleyen Daum, ''Gelecekte bizi iyi yerlere taşıyacak oyuncularımız var. Artık eski oyuncuları bir kenara bırakıp onlara yer vermeliyiz. Bu kadar basit. 3-0'lık Hollanda maçında Leroy Sane oyuna girdiğinde heyecanlandım. İşte bunu görmek istiyoruz.'' dedi.