03 Ekim
Antalyaspor-Rizespor
2-5
03 Ekim
Trabzonspor-Kayserispor
4-0
03 Ekim
Boluspor-Esenler Erokspor
1-3
03 Ekim
Arca Çorum FK-Manisa FK
3-1
03 Ekim
Hoffenheim-FC Köln
0-1
03 Ekim
Bournemouth-Fulham
3-1
03 Ekim
Osasuna-Getafe
2-1
03 Ekim
Verona-Sassuolo
0-1
03 Ekim
Paris FC-Lorient
2-0
03 Ekim
NAC Breda-FC Groningen
1-2

Christ Oulai: "Folcarelli bana destek oluyor"

Trabzonspor'da Christ Oulai, Kayserispor maçının ardından konuştu.

Trabzonspor'da Christ Oulai, Kayserispor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"BU GALİBİYETİ HAK ETTİK"

Oulai, maçın ardından yaptığı değerlendirmede, "Bütün hafta bu galibiyet için çalıştık. Hocamız bize taktikler verdi ve biz de buna sadık kalarak galibiyeti aldık." dedi.



"ADAPTASYON SÜRECİNDEYİM 

Henüz tam olarak uyum sağlamadığını belirten genç oyuncu, "Şu an yüzde 100 adapte oldum diyemem ama tüm takım arkadaşlarım beni rahatlatıyor ve yardımcı oluyor, hepsine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"TARAFTARIMIZ BİZE GÜÇ VERİYOR"

Bordo-mavili taraftarlara özel bir teşekkür gönderen Oulai, "Taraftarlarımızı sevdiğimi söylemek istiyorum. Bize güç ve motivasyon veriyorlar. Onların alkışları için ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. Asistimi de onlara armağan ediyorum." dedi.

"TÜRKÇE ÖĞRENMEYE BAŞLADIM" 

Oulai, uyum sürecine dair de bilgi vererek, "Türkçe öğrenmeye de başladım. Tim Jabol-Folcarelli bana çok yardımcı oluyor. Anlamadığım bir şey olunca hemen destek veriyor." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
