Chris Singleton: 'Şampiyonluk güzel'

Anadolu Efes'te Chris Singleton, THY EuroLeague'de şampiyonluğun kazanılmasının ardından açıklama yaptı.
"Her şampiyonluk güzeldir. Aileler, arkadaşlar, taraftarlar onların önünde bu şampiyonluğu kazanmak ayrıca güzeldi." sözlerini kullanan Singleton, "Ben maça gelirken düşüncem, kilit nokta üç sayıyı korumaktı. Ben her iki takımın da bu kadar kötü şut atacağını düşünmezdim. Güzel bir maç olmadı ama savaştık, kazandık." dedi.
"Micic ve Tibor harika oynadılar. Micic bizim liderimiz. Biz de elimizden geldiğince ona yardımcı olmaya çalışıyoruz." açıklamasını yapan 32 yaşındaki yıldız, "İkinci yarıda tempoyu biraz artırdık. Real Madrid'i durdurduk ve maçı kazandık." değerlendirmesini yaptı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ
"Her şampiyonluk güzeldir. Aileler, arkadaşlar, taraftarlar onların önünde bu şampiyonluğu kazanmak ayrıca güzeldi." sözlerini kullanan Singleton, "Ben maça gelirken düşüncem, kilit nokta üç sayıyı korumaktı. Ben her iki takımın da bu kadar kötü şut atacağını düşünmezdim. Güzel bir maç olmadı ama savaştık, kazandık." dedi.
"Micic ve Tibor harika oynadılar. Micic bizim liderimiz. Biz de elimizden geldiğince ona yardımcı olmaya çalışıyoruz." açıklamasını yapan 32 yaşındaki yıldız, "İkinci yarıda tempoyu biraz artırdık. Real Madrid'i durdurduk ve maçı kazandık." değerlendirmesini yaptı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ