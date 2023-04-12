CHP Kocaeli milletvekili adayları listesi 2023 - CHP Kocaeli milletvekili adayları kim oldu?

1. Muhip Kanko

2. Harun Yıldızlı

3. Hasan Bitmez

4. Nail Çiler

5. Serap Çakır

6. Tülin Keçeci Güngör

7. Cuma Karavar

8. Caner Arduç

9. Mehmet Küçükkaya

10. Selman Kösali

11. Hülya Yolcubal

12. Belkıza İlter

13. İsmet İşeri

14. Berna Çetin

CHP Kocaeli milletvekili aday listesi YSK'ya teslim edildi. DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti adaylarının CHP aday listesi içerisinden adaylığını koyma kararı almasının ardından parti genel merkezinde hummalı bir çalışma gerçekleştirildi. Peki 2023 Kocaeli CHP milletvekili adayları kimler? İşte CHP Kocaeli Milletvekili adayları…İşte 2023 CHP Kocaeli milletvekili adayları isim listesi...28. dönem Kocaeli milletvekili sayısı da belli oldu. Buna göre 2023'te Kocaeli 13 milletvekili çıkaracak.Diğer iller ve çıkaracakları milletvekili sayıları şu şekilde:"Adana 15, Adıyaman 5, Afyonkarahisar 6, Ağrı 4, Amasya 3, Antalya 17, Artvin 2, Aydın 8, Balıkesir 9, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 20, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 7, Diyarbakır 12, Edirne 4, Elazığ 5, Erzincan 2, Erzurum 6, Eskişehir 6, Gaziantep 14, Giresun 4, Gümüşhane 2, Hakkari 3, Hatay 11, Isparta 4, Mersin 13, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 10, Kırklareli 3, Kırşehir 2, Konya 15, Kütahya 5, Malatya 6, Manisa 10, Kahramanmaraş 8, Mardin 6, Muğla 7, Muş 3, Nevşehir 3, Niğde 3, Ordu 6, Rize 3, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdağ 8, Tokat 5, Trabzon 6, Şanlıurfa 14, Uşak 3, Van 8, Yozgat 4, Zonguldak 5, Aksaray 4, Karaman 3, Kırıkkale 3, Batman 5, Şırnak 4, Bartın 2, Ardahan 2, Iğdır 2, Yalova 3, Karabük 3, Kilis 2, Osmaniye 4 ve Düzce 3."Ayrıca Ankara 3, Bursa 2, İstanbul 3, İzmir ise 2 seçim bölgesine ayrılacak.