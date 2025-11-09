Chelsea, Wolverhampton'u üç golle devirdi!

İngiltere Premier Lig'in 11. hafta maçında Chelsea, Wolverhampton'u ağırladı.
Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi Chelsea, 3-0'lık skorla kazandı.
Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri, 51. dakikada Malo Gusto, 65. dakikada Joao Pedro ve 73. dakikada Pedro Neto kaydetti.
Enzo Maresca'nın ekibi Chelsea, üst üste ikinci galibiyetini aldı.
Öte yandan Wolverhampton Premier Lig'de galibiyetle tanışamadı.
Bu sonucun ardından Chelsea, puanını 20'ye yükseltti. Wolverhampton, 2 puanda kaldı.
Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi Chelsea, 3-0'lık skorla kazandı.
Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri, 51. dakikada Malo Gusto, 65. dakikada Joao Pedro ve 73. dakikada Pedro Neto kaydetti.
Enzo Maresca'nın ekibi Chelsea, üst üste ikinci galibiyetini aldı.
Öte yandan Wolverhampton Premier Lig'de galibiyetle tanışamadı.
Bu sonucun ardından Chelsea, puanını 20'ye yükseltti. Wolverhampton, 2 puanda kaldı.