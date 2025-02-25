Chelsea tribünlerinden Jose Mourinho tezahüratı

Chelsea taraftarları, Southampton maçı öncesinde Jose Mourinho lehine tezahüratlarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Chelsea tribünlerinden Jose Mourinho tezahüratı
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25 Şubat 2025 23:24
Premier Lig'de istikrarsız bir görüntü çizen Chelsea'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

Southampton maçı öncesinde yönetimi protesto eden bir grup Chelsea taraftarı, takımın başında Jose Mourinho'yu görmek istediklerini ifade ederek "Jose Mourinho" tezahüratlarında bulundu.

Chelsea taraftarlarının bu tezahüratı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

CHELSEA'DE NE YAPTI?

Daha önce iki kez Chelsea'de görev yapan Jose Mourinho, İngiliz ekibinde 3 Premier Lig şampiyonluğu yaşayarak İngiliz taraftarların gönlünde taht kurmuştu.

 

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