Chelsea sezonun ilk transferini yaptı!

, teknik direktörügibi Napoli kulübünden'nin yolunu tuttu. Jorginho, Chelsea'nin bu yaz transfer ettiği ilk oyuncu oldu.Chelsea'nin Manchestr City'nin de peşinde olduğu İtalyan futbolcu için Napoli'ye yaklaşık 56 milyon euro ödeyecek.Yeni kulübünde ''5'' numaralı formayı giyecek olan Jorginho, Londra ekibiyle 5 yıllık bir sözleşmeye imza attı.Jorginho bu transfer hakkında,ifadelerinde bulundu.26 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon Serie A'da savunma ve hücumu arası geçişlere köprü olan bir oyuncu rolünde oynamış ve bu pozisyonda 2017/18 sezonunda Avrupa'nın en iyi 5 liginde en çok topu ayağında tutan oyuncu olmuştu.