Chelsea, Liam Delap'ı açıkladı!

Ipswich'te gösterdiği performansla Premier Lig devlerinin dikkatini çeken Liam Delap, Chelsea'ye transfer oldu.



Chelsea, İngiliz futbolcu için Ipswich'e 35 milyon euro ödeyecek. Maviler, Liam Delap ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.



MANU İSTİYORDU



22 yaşındaki golcüyü Manchester United kadrosuna katmak istiyordu. Ancak transfer yarışına dahil olan Chelsea imza attırmayı başardı.















