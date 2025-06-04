Chelsea, Liam Delap'ı açıkladı!

Chelsea, Liam Delap'ı 35 milyon euro bedelle 6 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

calendar 04 Haziran 2025 23:22
Chelsea, Liam Delap'ı açıkladı!
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Ipswich'te gösterdiği performansla Premier Lig devlerinin dikkatini çeken Liam Delap, Chelsea'ye transfer oldu.

Chelsea, İngiliz futbolcu için Ipswich'e 35 milyon euro ödeyecek. Maviler, Liam Delap ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.

MANU İSTİYORDU

22 yaşındaki golcüyü Manchester United kadrosuna katmak istiyordu. Ancak transfer yarışına dahil olan Chelsea imza attırmayı başardı.

 

 

 


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