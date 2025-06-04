Chelsea, Liam Delap'ı açıkladı!

Ipswich'te gösterdiği performansla Premier Lig devlerinin dikkatini çeken Liam Delap, Chelsea'ye transfer oldu.
Chelsea, İngiliz futbolcu için Ipswich'e 35 milyon euro ödeyecek. Maviler, Liam Delap ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.
MANU İSTİYORDU
22 yaşındaki golcüyü Manchester United kadrosuna katmak istiyordu. Ancak transfer yarışına dahil olan Chelsea imza attırmayı başardı.
Chelsea, İngiliz futbolcu için Ipswich'e 35 milyon euro ödeyecek. Maviler, Liam Delap ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.
MANU İSTİYORDU
22 yaşındaki golcüyü Manchester United kadrosuna katmak istiyordu. Ancak transfer yarışına dahil olan Chelsea imza attırmayı başardı.
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